Atp Montecarlo, Sinner vola ai quarti: Hurkacz ko in rimonta

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) - Jannik Sinner supera Hubert Hurkacz in rimonta e vola ai quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo aver regolato l'argentino Schwartzman, sconfitto 6-0, 3-1 nella giornata di ieri, l'altoatesino ha battuto oggi il polacco, numero 13 del ranking, con il punteggio di 3-6 7-6 (6) 6-1 in una battaglia durata due ore e 28': l'azzurro ha anche annullato un match-point nel secondo set. Sinner affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il numero uno Novak Djokovic e l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 21 del ranking. L'altro azzurro nel tabellone, Matteo Berrettini, ha dato forfait a poche ore dalla sfida con Rune per infortunio.