Furia Djokovic a Montecarlo: raptus durante il match con Musetti

MONTECARLO (MONACO) - Che non sarebbe stata una passeggiata era preventivabile, ma forse Nole Djokovic non immaginava di incontrare così tante difficoltà nell'ottavo di finale poi perso all' Atp Masters di Montecarlo contro Lorenzo Musetti . E a un certo punto del match il numero uno del mondo ha perso letteralmente la testa .

Il raptus di Nole

È successo alla fine del secondo set, poi vinto dall'azzurro prima della momentanea interruzione per pioggia, quando il 35enne serbo (forse ancora nervoso per una precedente discussione con l'arbitro) si è infuriato per aver perso il proprio turno di battuta, concedendo così all'azzurro di andare a servire per portarsi sull'1-1. Avvicinandosi verso il proprio 'angolo' Djokovic è stato colto da un raptus e ha distrutto una delle sue racchette calpestandola violentemente. Nervosismo, quello di Nole, che non ha condizionato un Musetti capace poi di vincere il secondo set e imporsi anche nel terzo.

