Musetti da urlo a Montecarlo: batte Djokovic e raggiunge Sinner ai quarti

Un match intenso e ricco di emozioni quello vinto dal 21enne di Carrara , che ha perso il primo set (4-6) ma è riuscito a rientrare in gara nel secondo vinto (7-5) dopo il raptus che ha colto il 35enne serbo numero uno del mondo , che ha distrutto una delle sue racchette . Sull'1-1 è arrivata la pioggia che ha portato a interrompere momentaneamente il match, che è poi ripreso con Musetti in stato di grazia e capace di imporsi 6-4 e di staccarecosì il pass per i quarti , nei quali affronterà Jannik Sinner (vittorioso in precedenza sul Hubert Hurkacz ) in uno spettacolare 'derby' azzurro .

"Mi sembra di sognare"

"È stata una vittoria incredibile, faccio fatica a trattenere le lacrime - dice Musetti dopo lo storico successo su Djokovic -. È stata una partita lottata fino all'ultimo punto, ho annullato una palla break dopo aver sprecato due match point, mi era tremata un po' la mano per paura di vincere, ma sono stato bravissimo a rimanere lì. Sono contentissimo, non posso descrivere quello che sto provando, è come se stessi sognando". Per un posto in semifinale ora la sfida tutta tricolore con Sinner. "Domani (venerdì 14 aprile, ndr) sarà un match difficile, ci conosciamo bene, siamo amici. Sono contento per il tennis italiano perché credo che meriti tutto questo. Anzi voglio augurare buona fortuna a Berrettini che purtroppo oggi non è potuto scendere in campo per un altro infortunio, ma sono sicuro che tornerà presto a far valere i colori dell'Italia".