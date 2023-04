Musetti, frecciata dopo la vittoria su Djokovic: perché ha scritto "Supercoach?"

MONTECARLO (MONACO) - Un'espressione quasi incredula, con un sorriso appena accennato prima di ricevere i complimenti di Nole Djokovic e poi lasciarsi andare alla gioia per la sua storica impresa. Una giornata indimenticabile per Lorenzo Musetti a Montecarlo, dove ha superato in rimonta il 35enne serbo numero uno del mondo regalandosi il 'derby' azzurro con Jannik Sinner nei quarti del terzo Masters 1000 stagionale.

Il messaggio di Lorenzo

E dopo il match il 21enne di Carrara ha colto anche l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa e difendere il lavoro di Simone Tartarini. "Supercoach?" ha scritto Musetti sull'obiettivo di una telecamera, usato tradizionalmente dai vincitori per esprimere una dedica autografata, riferendosi alle critiche rivolte nelle scorse settimane al suo storico allenatore. Dopo i risultati negativi raccolti dal giovane toscano in questo inizio stagione, decisimente al di sotto le aspettative, si era aperto il dibattito sui motivi della sua involuzione e c'era chi gli consigliava appunto di lasciare Tartarini per affidarsi a un 'supercoach'. E la risposta di Musetti è arrivata ora a Montecarlo, prima sul campo e poi con questo speciale messaggio.