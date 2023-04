Nadal salta anche l'Atp di Barcellona: l'annuncio sui social

BARCELLONA - Si allunga ancora l'assenza dai campi di Rafa Nadal, che salterà anche l'Atp 500 di Barcellona che lui ha vinto dodici volte. Dopo la sconfitta al secondo turno dell'Australian Open contro Mackenzie McDonald lo spagnolo non ha più giocato: saltato anche il torneo di Montecarlo e ora quello a cui teneva molto. "Barcellona è un torneo speciale per me, ma non sono pronto per competere perciò continuerò la mia preparazione per tornare alle competizioni", ha scritto su Instagram. Lo strappo al muscolo ileopsoas della gamba sinistra ancora lo tormenta, inevitabile lo stop prolungato.