Diretta Sinner-Musetti: segui la sfida a Montecarlo LIVE

Aggiorna

MONTECARLO (MONACO) - Derby italiano ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che si sfidano per conquistare un posto in semifinale. Una sfida carica di emozioni per gli ultimi due azzurri rimasti nel torneo, dopo il ritiro di Berrettini. Segui i commenti e la cronaca della sfida in diretta.

16:30 Vince Rune, sfiderà Sinner o Musetti in semifinale Sarà Holger Rune lo sfidante in semifinale di uno tra Jannik Sinner o Lorenzo Musetti. Il norvegese ha battuto ed eliminato il russo Medvedev in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. 16:10 Prosegue la sfida tra Rune e Medvedev Medvedev prova a rimontare, per ora il secondo set è sul punteggio di 3-3. Se si andrà avanti così la sfida tra Sinner e Musetti rischia di slittare rispetto all'orario in programma (16:30). 15:50 Rune in vantaggio su Medvedev Si sta disputando il quarto di finale tra Rune e Medvedev, che deciderà chi sfiderà in semifinale uno tra Sinner e Musetti. Il norvegese è avanti per il momento, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-3. 15:35 Nadal salta anche Barcellona Dopo aver saltato Montecarlo, Rafa Nadal ha annunciato che non sarà presente nemmeno all'Atp Barcellona: dopo la sconfitta al secondo turno dell'Australian Open contro Mackenzie McDonald lo spagnolo non ha più giocato. (LEGGI TUTTO) 15:20 Djokovic furioso contro Musetti Il numero uno del mondo, sconfitto ed eliminato agli ottavi, è stato protagonista di una dura discussione con l'arbitro. Poi un break dell'azzurro ha fatto saltare i nervi al serbo.

15:10 Tutto su Sinner-Musetti Tutte le informazioni sul derby italiano ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. (LEGGI TUTTO)

14:45 Rublev-Fritz è la prima semifinale, eliminato Tsitsipas Stefanos Tsitsipas esce di scena ai quarti di finale del Masters 1000 di di Montecarlo. Il tennista greco, vincitore l'anno scorso e nel 2021, ha perso in due set contro Taylor Fritz con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 12' di gioco. Lo statunitense in semifinale se la vedrà contro il russo Andrej Rublev. 14:30 Musetti, il percorso a Montecarlo Il 21enne di Carrara, dopo aver battuto Kecmanovic al primo turno, si è ritrovato in un derby italiano contro Luca Nardi, facilmente battuto con un 6-0, 6-0. Poi agli ottavi è arrivata l'impresa, contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic, battuto in tre set 4-6, 7-5, 6-4. Una rimonta incredibile e inaspettata: "È stata una vittoria incredibile, faccio fatica a trattenere le lacrime", le sue parole dopo una vittoria storica. (LEGGI TUTTO)

14:20 Sinner, il percorso a Montecarlo L'altonesino ha debuttato a Montecarlo con una facile vittoria su Schwartzman, alle prese con problemi alla spalla e ritirato sul punteggio di 6-0, 3-1. Decisamente più complicata la sfida di Jannik agli ottavi, costretto ad una dura rimonta contro Hurkacz annullando anche un match point. La sfida si è chiusa con il punteggio di 3-6 7-6 (6) 6-1 in una battaglia durata due ore e 28'. (LEGGI TUTTO)

14:10 Sinner-Musetti, i precedenti Esiste un solo precedente ufficiale nel circuito Atp tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti e risale alla semifinale del torneo di Anversa del 2021. In quell'occasione vinse Sinner con il punteggio di 7-6, 6-2. L'azzurro si impose poi in finale contro Schwartzman, che ha anche affrontato ed eliminato in questo torneo. Un altro precedente risale al 2019, nelle semifinali delle pre-qualificazioni agli Internazionali di Roma, con un'altra vittoria per Sinner con il punteggio di di 6-7, 7-6, 6-3. 14:00 Rublev è il primo semifinalista Il russo Andrej Rublev è il primo semifinalista del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 6 del mondo ha battuto in due set, con il punteggio di 6-1, 7-6 (5), il tedesco Jan-Lennard Struff, proveniente dalle qualificazioni e autore di un ottimo percorso nel torneo. 14:00 Sinner e Musetti chiudono la giornata Il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sul Campo Ranieri III chiuderà la giornata e il programma dei quarti di finale dell'Atp Montecarlo. Campo Ranieri III - Montecarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA