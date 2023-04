BJK Cup, Giorgi e Trevisan portano l'Italia a un passo dalle Finals

BRATISLAVA (Slovacchia) - Italia ad un passo dalle Finals della Billie Jean King Cup dopo aver chiuso in vantaggio 2-0 sulla Slovacchia, la prima giornata della sfida valida per il turno preliminare in corso sul veloce indoor della "NTC Arena" di Bratislava. Il primo punto lo firma Camila Giorgi, che liquida 6-2, 6-3, in un'ora e 16 minuti di partita, Anna-Karolina Schmiedlova. Nel secondo match, Martina Trevisan si è imposta 7-6, 6-3, in un'ora e 47 minuti di gioco, su Viktoria Kuzmova-Hruncakova. Domani sfide ad avversarie invertite per chiudere il conto, prima del doppio formato da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini.