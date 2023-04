Zverev, furioso attacco a Medvedev per la pausa bagno: "Vive nel suo mondo". Poi arriva la replica

MONTECARLO - Daniil Medvedev saluta l' Atp di Montecarlo . Il tennista russo, che alzato bandiera bianca ai quarti di finale del torneo monegasco contro Holger Rune , è stato intervistato al termine del match, complimentandosi con il danese e facendo autocritica: "Holger ha giocato davvero bene. È il tennis: a volte giochi di notte e devi essere pronto per il match successivo; perciò, non mi lamenterò certo di questo. Ha giocato bene, è un grande giocatore sulla terra . Grazie ai suoi topsin pesanti questa è la superficie migliore per lui. Sarà molto pericoloso su terra nei prossimi anni". Il russo ha poi catturato l'attenzione di tutti con alcune frasi polemiche che non sono passate inosservate. Il destinatario? Alexander Zverev , battuto ed eliminato dal 27enne moscovita agli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato.

Medvedev: "Zverev? Vive nel suo mondo"

Il giocatore tedesco aveva definito il russo come uno dei giocatori più antisportivi del mondo. "Io tengo molto in considerazione il fair play, lui no, fa il toilet break quando non si potrebbe”, le durissime parole del 25enne di Amburgo alle quali Medvedev ha replicato, chiarendo l'episodio relativo al toilet break: "Ieri avevo semplicemente bisogno di andare in bagno. Cosa vuole che faccia? Allora: sul 3-2 ho cinque break point, che mi annulla. Bravo lui. Poi tengo a zero il game successivo. Vado in bagno, perdo due game, e lui serve per il match. E poi dice che vado in bagno per farlo giocare peggio. Sascha vive nel suo mondo".

Medvedev non ci sta

Il russo poi rincara la dose contro il rivale tedesco: "Quando perde lui possiamo trovare 25 interviste dove dice cose strane. Onestamente: ho avuto un contrasto con Diego Schwartzman all’ATP Cup, e la colpa è mia. Lui probabilmente è ancora arrabbiato con me e sono dispiaciuto che lo sia uno così gentile e sportivo come Diego. Sascha non è così. Sascha non è come Casper, come Diego, come Andrey. Quando dice che qualcuno è antisportivo ti verrebbe da dirgli di guardarsi allo specchio".