Diretta Sinner: segui la partita con Rune a Montecarlo LIVE

MONTECARLO (MONACO) - Terzo Masters 1000 stagionale e terza semifinale per Jannik Sinner . Dopo il netto successo su Lorenzo Musetti nel 'derby' dei quarti di finale, il 21enne altoatesino (n.8 Atp) sfiderà oggi (sabato 15 aprile) sulla terra rossa del 'Country Club' del Principato di Monaco il 19enne danese Holger Rune (n.9 Atp), che ha a sua volta battuto Daniil Medvedev. L'inizio del match è previsto dopo la fine dell'altra semifinale, in cui si sfideranno il russo Andrey Rublev (n.6 Atp) e lo statunitense Taylor Fritz (n.10 Atp). Di seguito la diretta del match...

Obiettivo finale per Sinner a Montecarlo , anche se l'azzurro è consapevole delle difficoltà che lo aspettano in semifinale: "Con Rune sarà una sfida difficile - ha detto il 21enne altoatesino dopo aver battuto Musetti nei quarti -: siamo due giovani molto aggressivi, ma con stili diversi. Sono contento di avere l'opportunità di incontrarlo, sarà un bel match".

Previsioni meteo non buone a Montecarlo, dove è stata sospesa per pioggia al terzo set la semifinale tra Rublev e Fritz e s i teme un rinvio per quella tra Sinner e Rune . Se non smetterà di piovere la sfida potrebbe infatti slittare a domani prima della finale (con il vincitore costretto così a giocare due match in un giorno ).

15:43

Sinner-Rune, slitta l'inizio

Ritardo rispetto all'orario previsto per la sfida di Montecarlo tra Sinner e Rune: prima c'è da attendere la fine dell'altra semifinale tra Rublev e Fritz, con il terzo set ora in corso sul campo centrale del 'Country Club' monegasco.

15:36

Rublev e Fritz al terzo set

Secondo set vinto da Rublev (6-1) nella prima semifinale a Montecarlo: il russo riporta così in equilibrio la sfida con lo statunitense Fritz che nel primo si era imporsto 7-5. Si va al terzo set.

15:22

Sugli spalti anche Tsitsipas e de Vries

Sugli spalti del 'Country Club' del Principato di Monaco c'è anche Stefanos Tsitsipas, seduto al fianco di Nyck de Vries (pilota di Formula 1 in forza all'AlphaTauri), per seguire la sfida tra Rublev e Fritz (che ha eliminato il tennista greco nei quarti di finale)

15:10

Sinner vola nella Atp Race

Sinner è virtualmente terzo nella Atp Race (classifica in cui vengono contati soli punti ottenuti nella stagione in corso e che a fine anno assegnerà gli otto posti per le Finals di Torino). Vincendo il torneo l'azzurro andrebbe addirittura a scavalcare Nole Djokovic (battuto negli ottavi di Montecarlo da Lorenzo Musetti) prendendosi la seconda piazza.

14:58

Primo set a Fritz, Rublev insegue

Avvio di match favorevole a Fritz nella prima semifinale a Montecarlo: lo statunitense si è infatti aggiudicato il primo set (7-5) contro il russo Rublev.

14:54

Sinner si allena vicino al centrale

In attesa che termini la prima semifinale tra Rubvlev e Fritz sul centrale dove poi sfiderà Rune, Sinner si sta allenando su un campo laterale. Sugli spalti intanto spuntano i primi ombrelli e su Montecarlo resta la 'minaccia' della pioggia.

14:45

Tra Sinner e Rune un solo precedente

Tra Sinner e Rune c'è un solo precedente nella semifinale di Sofia 2022, vinta dal danese per il ritiro dell'azzurro nel terzo set a causa di un problema alla caviglia destra.

14:30

Sinner-Rune, scontro diretto per il ranking

Attualmente Sinner è virtualmente n.8 del mondo ma battendo Rune lo scavalcherebbe portandosi in settima posizione nel ranking Atp. Per entrambi c'è la chance di salire fino al sesto posto vincendo il torneo (al danese basterebbe arrivare in finale se Fritz dovesse battere Rublev nell'altra semifinale).

14:15

Rublev e Fritz in campo, rischio pioggia

Sul centrale del 'Country club' del Principato di Monaco è iniziata la sfida Rublev e Fritz. A seguire è in programma il match tra Sinner e Rune, seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, dove c'è però lo 'spauracchio' pioggia.

Principato di Monaco, 'Country Club'