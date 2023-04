Sinner attacca Rune dopo il ko: il giallo della stretta di mano

Il cammino di Jannik Sinner nel torneo di Montecarlo si è fermato in semifinale. Il tennista azzurro è stato sconfitto in tre set dal norvegese Rune al termine di una vera e propria battaglia. Sinner, al termine della sfida si è detto deluso e rammaricato, per l'esito della sfida e per il comportamento dell'avversario nei saluti finali. "Sono sicuramente molto deluso. Di sicuro la pioggia ha cambiato il match, sia l'atmosfera che le condizioni del campo, molto più lento. Ma va detto che era così per entrambi".