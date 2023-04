Panatta consola Sinner e lancia una frecciatina a Rune

Sinner, il pensiero di Adriano Panatta

"Ieri mi è dispiaciuto per Sinner, era una buona occasione ma state tranquilli ne avrà tantisssime altre. Una mia considerazione: io credo che tutti i giocatori del circuito pensino che se Jannik gioca bene non hanno chances di vincere, l’unico che non lo pensa è Rune". Così l'ex tennista Adriano Panatta, commentando su Twitter la sconfitta riportata ieri da Jannik Sinner da parte del danese Holger Rune nelle semifinali del torneo Atp 1000 di Montecarlo.