Montecarlo, trionfa Rublev: battuto in finale Rune

MONTECARLO - Andrey Rublev si aggiudica il Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista russo, numero 5 del seeding e 6 del mondo, ha sconfitto in finale il danese Holger Rune , sesto favorito del tabellone e numero 9 del ranking Atp, che proprio ieri aveva battuto l'azzurro Jannik Sinner in tre set. Rublev si è imposto per 2-1 con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 in poco più di due ore e mezza di gioco.

Rublev, il commento dopo la vittoria

"Finalmente, dopo tante lotte, ho vinto un '1000'. Al terzo set ero sotto 4-1 e c'è stata una palla break in suo favore, poi tutto è cambiato. Mi sono detto che potevo perdere ma che dovevo crederci sino alla fine. E' andata bene questa volta. Adesso devo riposare e festeggiare", ha affermato il russo, alla primo successo in carriera in un "Masters 1000". Per lui è il tredicesimo titolo internazionale: in bacheca ha cinque "500" e sette "250". In finale si è arreso invece sei volte: in tre "500", in un "250" e nei "1000" di Cincinnati e sempre di Montecarlo del 2021. Nella classifica Atp di domani Rublev sarà numero 6, Rune 7 (best ranking) e Sinner, comunque splendido semifinalista, 8.