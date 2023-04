La frase di Rune sui tifosi italiani dopo la vittoria su Sinner: "Li ho fatti impazzire"

MONTECARLO (MONACO) - È svanito nella finale persa contro Andrey Rublev per Holger Rune il sogno di vincere l'Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione . E anche in questa occasione, come durante la tirata semifinale vinta contro l'azzurro Jannik Sinner , il 19enne danese ha dovuto fare i conti con i fischi dei tifosi presenti sugli spalti del 'Country Club' monegasco.

Lo sfogo del danese

Un atteggiamento, quello del pubblico, che non è piaciuto a Rune: "Penso semplicemente che non sia normale che qualcuno urli mentre sto servendo - è il suo sfogo dopo il contro il russo -. Questo è il motivo per cui ho chiesto all’arbitro di dire qualcosa al pubblico. Lei non lo ha fatto, quindi deciso di farlo da solo. Si tratta di rispetto. È importante rispettare le persone. Devono rispettarmi. Il 90% del pubblico era italiano contro Sinner e credo siano impazziti quando ho vinto. Ovviamente facevano il tifo per Sinner. Lui è un grande giocatore, ma sono riuscito a vincere. Spero di batterlo ancora a Roma".