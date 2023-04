Classifica Atp, Djokovic precede Alcaraz e Ruud, Sinner si conferma all'ottavo posto

Gli Italiani

Tra i tennisti italiani, Jannik Sinner si conferma in ottava posizione dopo l’accesso alle semifinali nel torneo del Principato. Lorenzo Musetti, grazie all’exploit contro Djokovic guadagna punti preziosi e sale in ventesima posizione. Due gradini più in basso c’è Matteo Berrettini. Lorenzo Sonego occupa il 45º posto nella classifica Atp, 85ª posizione per Marco Cecchinato. Fuori dalla top100 Fabio Fognini, oggi numero 103 del mondo.