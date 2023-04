Zverev e Medvedev, lo scontro non si ferma: "Se vuole parlare..."

Nonostante la fine del Masters 1000 di Montecarlo, con il trionfo di Andrey Rublev in finale, non si ferma la polemica tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. I due tennisti, che si sono incontrati agli ottavi di finale della competizione con la vittoria del russo, si sono attaccati durante il torneo tra dichiarazioni e sfoghi. Ad aprire la lite era stato il tennista tedesco, che aveva definito Medvedev come uno dei giocatori più antisportivi del mondo: "Io tengo molto in considerazione il fair play, lui no, fa il toilet break quando non si potrebbe”