Djokovic, allarme infortunio: "Il mio gomito destro non è al meglio"

BANJA LUKA (BOSNIA ERZEGOVINA) - "Il gomito destro non è in una condizione ideale ma spero di essere completamente pronto per la prima partita" del Roland Garros. Intervistato dalla 'Bbc', Novak Djokovic lancia l'allarme sulle sue condizioni fisiche in vista della tappa parigina della Grande Slam in programma il 28 maggio. Attualmente impegnato nell'Atp 250 di Banja Luka - affronterà il francese Van Assche al secondo turno - il numero uno al mondo si era già sottoposto nel 2018 ad un intervento chirurgico all'articolazione.