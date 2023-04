Sinner e il bellissimo gesto: corregge l'arbitro e sorprende gli avversari

BARCELLONA - Nel torneo Atp 500 di Barcellona , il "Barcelona Open Banc Sabadell", Jannik Sinner è uscito al primo turno giocando in coppia con l'australiano Alex de Minaur: avanti il messicano Santiago Gonzalez con il francese Edouard Roger-Vasselin, vittoriosi 6-4 7-6(3). Il tennista azzurro, però, si è preso comunque la scena per un gesto di fair play davvero da campione.

Il gesto di Sinner

Durante il secondo set, sul 5-3 nel tie-break per Gonzalez e Roger-Vasselin, quest'ultimo effettua una volée vincente che l'arbitro punisce per un presunto doppio tocco sulla pallina. Il francese protesta, l'arbitro - irremovibile - spiega cosa ha visto, poi si inserisce Sinner che dice che il doppio colpo non c'è stato. A quel punto il giudice di sedia inverte la decisione e il pubblico accoglie con un scrosciante applauso il bel gesto di fair play di Jannik.