Atp Barcellona, Passaro si arrende a Cerundolo: fuori al secondo turno

BARCELLONA - Si ferma al secondo turno il sogno di Francesco Passaro nel 'Barcelona Open Banc Sabadell' (Atp 500 - montepremi 2.722.480 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il 22enne perugino, numero 125 del ranking, è stato battuto dall'argentino testa di serie numero 15 Francisco Cerundolo. Il 24enne di Buenos Aires si è imposto nettamente con un 6-2 6-2 in un'ora e 11 minuti. Rimane dunque solo Lorenzo Musetti, che sfiderà Kubler, come altro azzurro per raggiungere gli ottavi insieme a Sinner.