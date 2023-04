Sinner: "La mia vita tra tennis e amici... alla play"

BARCELLONA - A bordo piscina, sperando di tuffarsi domenica insieme ai raccattapalle. La guarda Jannik Sinner , la scruta, forse pensando al rituale a cui il vincitore dell’ Open di Barcellona si deve sottoporre dopo aver alzato la coppa. In Catalogna c’era stato due anni fa, ma era tutt’altra cosa. C’era il Covid, poco pubblico, tante mascherine, arrivò in semifinale e perse in due set contro Tsitsipas , uno dei più apprezzati da queste parti. Il greco, visto il tabellone, può ritrovarlo allo stesso punto del torneo, ma prima può esserci anche un derby italiano ai quarti con Musetti . Il primo passo, verso il tuffo in piscina, è battere oggi Diego Schwartzman (n. 48 Atp), già sconfitto una settimana fa a Montecarlo, quando l’argentino perse male il primo set (6-0) e poi si ritirò nel secondo (3-1) per un problema muscolare. Il ‘Peque’ ieri ha superato facilmente il cinese Wu (6-2 6-2). Jannik, invece, ha giocato il primo turno del doppio con l’australiano De Minaur perdendo in due set (6-4 7-6) contro la coppia franco-messicana Roger-Vasselin/Gonzales, vincitori del Masters1000 di Miami. S’è divertito, ha riso tanto, insomma, è stato un buon allenamento, ma da oggi si fa sul serio. Dopo la semifinale a Montecarlo, in Spagna Jannik è uno dei tennisti più attesi.

È un 500 che per qualità sembra quasi un 1000. Tutti qui sognano la finale con Alcaraz. Batterlo a casa sua cosa significherebbe?

«Prima ci sono altre sfide, parlare già di una potenziale finale è prematuro. Tutti guardiamo il tabellone, è vero, ma pensare troppo lontano è qualcosa che non faccio mai. Il primo turno è già molto difficile. Ho fatto bene la scorsa settimana e già so che non sarò perfetto, ma proverò a fare il meglio possibile».



Tsitsipas ha detto che lei è migliorato tanto ed è ‘aggressivo e consistente’. Ci si rivede?

«Sì e a prescindere dai risultati il mio gioco è diventato anche più costante. Faccio meno errori. Con il mio team stiamo provando anche ad alzare il livello: ciò significa andare di più a rete, essere più aggressivo, provare qualche smorzata, lavorare sull’imprevedibilità».



Cos’è cambiato nella sua preparazione?

«Credo di essere diventato più maturo. Anche fuori dal campo, sono più sicuro delle mie qualità. Sul fisico abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo, anche durante i tornei. Il mio corpo sente il bisogno di lavorare tutti i giorni. Se per un paio mollo, poi ne ho la necessità».

Il comportamento di Rune a Montecarlo non l’è piaciuto, vero?

«Non voglio commentare».



Facciamo un passo indietro, fino ai quarti. È nata una bella rivalità con Musetti?

«Ciò che ha fatto vedere contro Djokovic è un manifesto del suo talento. Contro di me ha giocato in condizioni totalmente diverse, con un campo pesante. Aveva finito tardi la sera prima. Dopo aver vinto una partita così importante è anche normale che possa aver avuto un calo».



Gli infortuni di Berrettini, invece, come li valuta? Per certi versi c’è passato anche lei.

«I suoi sono decisamente più gravi, i miei sono stati più o meno piccoli, al di là della storta che presi a Sofia. È un momento difficile sicuramente per Matteo, ma sono sicuro che con le sue qualità tornerà più forte di prima. Ovviamente non è semplice, stava riprendendo il ritmo dopo un inizio di anno difficile. Gli auguro il meglio e spero che ritorni il più presto possibile, che si prenda cura del suo corpo perché il corpo è la cosa più importante: è il nostro capitale, dobbiamo stare attenti e preservarlo».



C’è qualcosa dei ragazzi della sua età, 21 anni, che vorrebbe fare e che invece non può?

«Sto facendo quello che mi piace. Quando sono a casa gioco con la PlayStation, a Fortnite, con i miei amici. Sinceramente è la cosa che faccio sempre quando sono a Montecarlo. Più che altro per stare un po’ in contatto con tutti nonostante la distanza».

Cosa direbbe a un ragazzino che sogna di diventare tennista?

«Prima cosa di avere le idee chiare. Diventare tennista è un conto, diventare un tennista professionista è un’altra e bisogna fare dei sacrifici».



E se vuole diventare Sinner?

«Fare sacrifici, ma anche divertirsi. Deve inoltre riuscire a capire certe cose con l’esperienza, sbagliando, soffrendo, lavorando tanto. Però, in fin dei conti, che si diverta. Ridere dentro il campo è la cosa più importante».



Che anno sarà il 2023?

«L’anno degli zero infortuni, spero».