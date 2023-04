Atp Barcellona: Musetti raggiunge Sinner agli ottavi, fuori Arnaldi

BARCELLONA (SPAGNA) - Come Jannik Sinner parte forte anche Lorenzo Musetti al 'Barcelona Open Banc Sabadell', Atp 500 da 2.722.480 euro in corso sulla terra rossa del 'Real Club de Tenis Barcelona-1899'. Accreditato della nona testa di serie e ammesso direttamente al secondo turno, il 21enne carrarino regola per 6-3 6-1 l'australiano Jason Kubler (numero 66 Atp) dopo un'ora e 14 minuti di gioco e vola agli ottavi come riuscito anche all'altro azzurro.