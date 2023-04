Nadal salta anche il torneo di Madrid

MADRID (Spagna) - Non c’è tregua per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo è costretto ancora una volta a rinviare il proprio ritorno in campo per problemi fisici. Il maiorchino - attraverso un video sui propri canali social - ha annunciato che non parteciperà neanche al torneo di Madrid. Il 36enne di Manacor è fuori dal circuito dall’infortunio accusato durante il secondo turno degli Australian Open.

Le parole di Nadal

"Sono stati mesi difficili - afferma nel video il tennista spagnolo - mi sono infortunato seriamente in Australia e il periodo di recupero sarebbe dovuto essere di 8 settimane. Ne sono passate già 14, l'evoluzione non è stata quella che ci si aspettava: speravo di poter giocare in tornei che sono i più importanti della mia carriera come Montecarlo, Barcellona, Madrid, Roma e Parigi, mi sono già perso Montecarlo e Barcellona e ora posso dire che purtroppo non potrò essere a Madrid. L'infortunio continua a non guarire e non posso allenarmi nella maniera giusta per tornare a competere. Qualche giorno fa abbiamo deciso di cambiare la rotta, di fare un altro trattamento per vedere se le cose miglioreranno. Questa è la situazione attuale e non posso dare date sul mio rientro".