Sorpresa Sinner: si ritira dall'Atp di Barcellona, Musetti in semifinale

BARCELLONA - Sorpresa all' Atp 500 di Barcellona: Sinner annuncia il ritiro dal torneo per infortunio a pochi minuti dal derby tutto italiano nei quarti contro Musetti , che quindi accede in semifinale, dove sfiderà uno tra Tsitsipas e De Minaur.

L'annuncio

La comunicazione ufficiale del forfait è arrivata via social da parte degli organizzatori del torneo: "Lorenzo Musetti avanza alle semifinali. Jannik Sinner non potrà disputare il match dei quarti di finale per infortunio. In bocca al lupo, Jannik", questo il tweet del Barcelona Open.

Il messaggio social

Sempre sui social ha parlato poi Sinner: "È triste dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona, ma stavo male da qualche giorno ormai. Oggi il dolore è peggiorato e non riesco a giocare - ha spiegato l'altoatesino -. Mi prenderò un po' di tempo per riposare e cercherò di essere pronto per le prossime partite. Grazie per tutto il vostro sostegno e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo".