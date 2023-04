Atp Barcellona, Tsitsipas vola in semifinale: sfiderà Musetti

BARCELLONA (SPAGNA) - Sarà Stefanos Tsitsipas l'avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale di domani del 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo Atp 500 con 2.722.480 euro di montepremi in scena sui campi in terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il tennista greco, seconda testa di serie del seeding e numero 5 del ranking Atp, elimina l'australiano Alex De Minaur, 19 del mondo e ottava forza del tabellone, col punteggio di 6-4 6-2. in un'ora e 22 minuti di gioco.