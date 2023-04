Clamoroso Djokovic: crolla contro Lajovic, numero 70 nell'Atp

Clamorosa eliminazione di Novak Djokovic ai quarti di finale del torneo di Banja Luka, in Bosnia, Atp 250 organizzato dalla sua famiglia. Il serbo si è arreso al connazionale Dusan Lajovic, numer 70 Atp, per 6-4, 7-6. Come un paio di giorni fa, al debutto nel torneo, quando aveva stentato con Van Assche, Djokovic si è confermato in condizioni psicofisiche non ottimali. D'altro canto alla vigilia, proprio il serbo era tornato a lamentarsi delle condizioni del suo gomito ed era apparso giù di corda. Tutt'altre sensazioni invece per Lajovic, che a 32 anni realizza un sogno proibito: "Sono sopraffatto dalle emozioni, è il mio successo più grande in assoluto. Nole è un buon amico ed è un eroe del nostro Paese. Batterlo è qualcosa che non pensavo sarebbe stato possibile, ma è successo".