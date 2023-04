Berrettini non ce la fa, salta anche Madrid: il messaggio sui social

Matteo Berrettini sarà costretto a saltare anche il torneo di Madrid. E' lo stesso tennista azzurro a dare via Instagram un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, dopo la lesione agli addominali obliqui subita a Montecarlo: “E' iniziato l’intenso programma di riabilitazione con il mio team medico a Barcellona. Faro qualsiasi cosa per poter essere in grado di tornare a competere il più presto possibile. Sfortunatamente non sarò in grado di prendere parte al torneo di Madrid. Vi aggiornerò quando avrò altre notizie. Grazie a tutti per il supporto".