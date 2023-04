Diretta Musetti-Tsitsipas: orario e come vederla in tv e streaming

BARCELLONA - Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas: in palio un posto nella finale del torneo At di Barcellona. Dopo aver eliminato Sinner , che si è ritirato alla vigilia del derby azzurro, Musetti se la vedrà ora con il numero cinque al mondo, uno dei migliori giocatori sulla terra battuta.

Musetti-Tsitsipas, i precedenti

Tre i precedenti tra il tennista azzurro e il greco, tutti a favore di Tsitsipas. Il primo risale alla semifinale di Acapulco del 2021. Il secondo (sempre in semifinale) a Lione, nel 2021. L'ultimo incontro negli ottavi di finale del Roland Garros del 2022: l'azzurro portò a casa i primi due set, ma poi subì la rimonta dell'avversario.

Musetti-Tsitsipas, l'orario

Il match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas è in programma sul campo centrale di Barcellona alle ore 13:30 e sarà la prima semifinale del torneo. A seguire la sfida tra Alcaraz e Evans.

Musetti-Tsitsipas, come vederla in tv e streaming

La semifinale tra Musetti e Tsitsipas, si potrà seguire in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e su Now.