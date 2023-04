Diretta Musetti-Tsitsipas: segui LIVE la partita di oggi a Barcellona

13:15

Musetti, obiettivo terza finale in carriera

In caso di vittoria contro Tsitsipas, Musetti conquisterebbe la terza finale ATP della sua carriera, la prima in questa stagione. I due precdenti sono nel 2022 ad Amburgo e Napoli.

13:05

Musetti a caccia del nuovo best ranking

Per l'azzurro è l'ottava semifinale in carriera a livello ATP, con un bilancio di due vittorie e cinque sconfitte. Musetti, anche in caso di sconfitta, è già sicuro di eguagliare il suo best ranking con il 18° posto nella classifica mondiale. In caso di vittoria salirebbe al numero 16 del ranking ATP.

12:30

Musetti sogna la finale

Il 21enne, numero 20 delle classifiche mondiali sogna un posto nella finale di Montecarlo. Di fronte c'è Tsitsipas, numero 5 al mondo, che sulla terra battuta è uno degli avversari più temibili.

12:28

Musetti-Tsitsipas, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Musetti e Tsitsipas, tutti favorevoli al tennista greco, che si è imposto nella semifinale di Acapulco del 2021, a Lione, nel 2021 e negli ottavi di finale del Roland Garros del 2022: l'azzurro portò a casa i primi due set, ma poi subì la rimonta dell'avversario.

