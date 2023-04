Berrettini, Internazionali di Roma in forte dubbio: ecco la situazione

ROMA - "Ci proveremo, consapevoli che non sarà semplice". Così Vincenzo Santopadre commenta la possibile partecipazione di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dall'8 al 23 maggio. L'infortunio ai muscoli addominali che lo ha messo ko per l'Atp di Madrid è fresco, sono passati poco pià di dieci giorni dal ritiro a Montecarlo, eppure il 27enne non si arrende e mette nel mirino il rientro. Crescono le speranze anche per il Roland Garros, come confermato dallo stesso Santopadre: "Speriamo di rientrare prima della stagione sull'erba - aggiunge in merito il coach del tennista romano a SuperTennis - dunque di non ripetere l'esperienza dello scorso anno, quando lo stop complessivo (per il problema alla mano, ndr) fu addirittura di tre mesi".