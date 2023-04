Djokovic, che guaio: salta il Masters 1000 di Madrid

BELGRADO (SERBIA) - Non c'è pace per Novak Djokovic negli ultimi tempi. Reduce dalla sconfitta nei quarti di finale dell'Atp a Banja Luka, il serbo n.1 del mondo è costretto a ritirarsi dal 'Mutua Madrid Open', così come l'azzurro Matteo Berrettini. Al termine della partita persa contro il connazionale e numero 70 del mondo Dusan Lajovic, il 35enne di Belgrado aveva parlato della sua non perfetta condizione fisica e dopo meno di 24 ore è arrivato l'annuncio del forfait dal Masters 1000 spagnolo che Djokovic ha vinto in tre occasioni.