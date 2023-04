Berrettini e la frase su Sinner: "Non si può essere amici di tutti"

Berrettini, Internazionali di Roma in forte dubbio: ecco la situazione

Berrettini su Sonego, Musetti e Sinner

“Noi cerchiamo di stare più uniti possibile - dice Berrettini sugli altri azzurri nel tennis -. Con Lorenzo Sonego ci conosciamo sin da ragazzini e siamo molto legati; anche con Lorenzo Musetti il rapporto è ottimo; con Jannik Sinner parliamo meno ma è normale, non si può essere amici di tutti. Amici fuori dal campo? Quelli storici sono sempre gli stessi anche se ci vediamo raramente. Grazie al tennis, poi, ho conosciuto persone che lavorano in altri ambiti ma con cui ho molto in comune, come Alessandro Borghi e Marracash".