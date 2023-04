Sinner non ce la fa, niente Madrid: ufficiale la rinuncia dell'azzurro

MADRID (SPAGNA) - Niente da fare, Jannik Sinner non ce la fa e rinuncerà al 'Madrid Open', quarto Masters 1000 della stagione che prenderà il via mercoledì prossimo (26 aprile).

Tanti i big assenti a Madrid

Il 21enne altoatesino (n.8 del ranking Atp), già ritiratosi per dei problemi fisici a Barcellona (dove non è sceso in campo nei quarti di finale contro l'altro azzurro Lorenzo Musetti), ha infatti cancellato il suo nome dalla entry-list del torneo madrileno. Un'assenza eccellente quella di Sinner, che va ad aggiungersi a quelle di altri big del tennis mondiale come Nole Djokovic, Rafa Nadal e Matteo Berrettini.