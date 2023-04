Alcaraz fa il bis a Barcellona: Tsitsipas ancora ko in finale

BARCELLONA (SPAGNA) - Missione compiuta per Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp che a Barcellona ha trionfato per il secondo anno di fila, battendo Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo) che in semifinale aveva sconfitto l'azzurro Lorenzo Musetti e sulla terra rossa dell'Atp 500 catalano aveva già perso in finale contro Nadal nel 2018 e nel 2021.