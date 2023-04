Atp Madrid, Cecchinato entra in tabellone: piegato Zeppieri nel 'derby'

Chance per Vavassori

Il 30enne palermitano, n.85 del ranking e seconda testa di serie delle qualificazioni, ha infatti superato Giulio Zeppieri (n.125 del ranking e 19° favorito del seeding cadetto) nel 'derby' che metteva in palio un posto tra i big del torneo madrileno. Sono bastati due set (7-6, 6-4) a Cecchinato per avere la meglio sul 21enne di Latina, che non aveva mai affrontato prima, e raggiungere così nel 'main draw' gli altri azzurri Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini (assenti invece per problemi fisici Jannik Sinner e Matteo Berrettini). Una colonia che potrebbe arricchirsi qualora il 27enne Andrea Vavassori dovesse superare il brasiliano Felipe Meligeni Alves in un altro decisivo match delle qualificazioni.