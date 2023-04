Roland Garros, Toni Nadal: "Rafa? Sta recuperando"

MADRID (SPAGNA) - " N on arriverà al Roland Garros con una buona preparazione ma non dobbiamo disperare ". Così Toni Nadal , zio di Rafael , sulle condizioni fisiche del campione spagnolo. Intervistato ai microfoni dell'emittente iberica Rtve, lo zio del fuoriclasse maiorchino annuncia: "Sta recuperando, lui riprende subito il ritmo. In una prova del Grande Slam, poi, molto dipende dal sorteggio. Se si ha la fortuna di avere un tabellone 'morbido' nei primi turni, allora tutto può accadere nella seconda settimana". Rafael Nadal è lontano dal circuito internazionale del tennis da diverse settimane: in questa questa sarà assente nel Masters 1000 di Madrid , dopo aver saltato quello di Montecarlo , torneo nel quale si è imposto in ben 11 occasioni . L'attenzione di tutti è, però, rivolta al Roland Garros , prova del Grande Slam dove lo spagnolo ha conquistato 14 titoli.

Toni Nadal: "Rafa può vincere in Francia. Ha la mentalità..."

"Rafa nella seconda settimana è il favorito. Ultimamente nelle prime settimane non lo è, come non lo era l'anno scorso in Australia, ma dalla seconda settimana in poi possiamo sempre puntare su di lui", spiega Toni Nadal. "Può vincere ancora una volta al Roland Garros? Rafa e la sua famiglia lo sognano: io credo che lui abbia la mentalità per ottenere altri successi", è la chiosa dello zio del tennista maiorchino.