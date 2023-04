Atp Madrid, Fognini annuncia il forfait: è ufficiale

MADRID (SPAGNA) - Fabio Fognini non disputerà il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 26 aprile al 7 maggio nella Capitale spagnola. Il 35enne tennista ligure ha annunciato il forfait dal torneo spagnolo a causa dell'infortunio alla caviglia destra rimediato all'Atp 250 dell'Estoril e non ancora superato. Al suo posto entrerà in tabellone un lucky loser.