Atp Madrid, Giorgi si ritira: infortunio al ginocchio, fuori al primo turno

Camila Giorgi si ritira

La 31enne di Macerata, dopo aver vinto il primo set, aveva chiesto un "medical time out" alla fine del secondo set per un problema al ginocchio destro, (lo stesso che le aveva impedito di scendere in campo nella giornata decisiva della BJK Cup). Nonostante l'intervento del suo staff e un tentativo per andare avanti, si è ritirata all'inizio del terzo set. Finisce al primo turno l'avventura dell'azzurra in questo torneo.