Atp Madrid, Arnaldi continua a sognare: battuto Paire, ora c'è Ruud

Atp Madrid: segui i 'live' delle partite

Altri quattro italiani in gara

Una vittoria sudata, la prima in un Masters 1000 per il 22enne sanremese (n.105 Atp) che dopo aver dominato il primo set (6-1) ha dovuto affrontare la reazione del 33enne francese (n.161 Atp), riusciti ad imporsi nel secondo (vinto 6-3) prima di arrendersi nel tie-break del parziale decisivo, con l'azzurro bravo ad annullare un match-point per andare poi a chiudere sull'8-6. Sul cammino di Arnaldi ora ci sarà un avversario impegnativo come il 24enne norvegese Casper Ruud, n.4 Atp e terzo favorito di un torneo in cui ci sono altri quattro italiani in corsa: si tratta di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Andrea Vavassori, con Jannik Sinner e Matteo Berrettini che hanno invece dato forfait per dei problemi fisici.