Kokkinakis provoca Munar a Madrid: scoppia la lite in campo mentre l’arbitro se ne va

Il 'faccia a faccia'

Clima subito 'freddo' tra i due e nel corso della partita l'australiano ha rimproverato più volte l'avversario per le grida con cui accompagnava i punti vincenti, eccessivi secondo il suo modo di vedere, tanto da invitarlo senza mezzi termini a fare silenzio. Un comportamento che non è piaciuto a Munar: "Non zittirmi mai più" ha detto il 25enne spagnolo (n.88 Atp) al rivale dopo aver vinto il match, al momento della tradizionale stretta di mano a rete. "Altrimenti cosa succede?" ha risposto con fare provocatorio il 27enne Kokkinakis (n.111 Atp) e i toni si sono alzati, proprio sotto la sedia dell'arbitro Mohamed Lahyani che è rimasto inizialmente ad assistere all'evoluzione della lite per poi lasciare il campo una volta accortosi che gli animi si erano calmati. Alla fine infatti è arrivato il chiarimento tra i due e ognuno si è diretto verso la propria panchina, con Munar che ora sfiderà nel secondo turno l'olandese Tallon Griekspoor.