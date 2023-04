Atp Madrid, Sonego subito fuori: passa il 'lucky loser' Struff

MADRID (SPAGNA) - Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al 'Mutua Madrid Open', quarto Masters 1000 stagionale (montepremi di 7.705.780 euro) che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il 27enne torinese ha infatti ceduto in due set (3-6, 1-6) al 33enne tedesco Jan-Lennard Struff (n.64 del ranking), ripescato in tabellone come 'lucky loser'. Sonego aveva vinto in due tie-break l'unico precedente, disputato negli ottavi sull'erba di Stoccarda lo scorso anno.