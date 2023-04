“Dopati a Madrid”: Eugenie Bouchard e l'accusa su Twitter, è costretta a scusarsi

Il nuovo tweet

Il riferimento era a Yastremska indagata per un caso di doping positivo nel 2021, per un anabolizzante e a Maria Sharapova, sospesa per 15 mesi dopo la positività al doping. "Genie Bouchard è ora 2-0 contro i giocatori squalificati per doping a Madrid", ha scritto un utente. Commento al quale la tennista aveva risposto con una faccina sorridente e con le parole: "Sto cercando di fare la mia parte". Dopo poche ore la Bouchard ha però cancellato il post, scrivendone un altro per spiegare cosa fosse accaduto: "Voglio scusarmi per il mio tweet di ieri. È stato un errore di giudizio e non necessario. Anche se ho sempre difeso il fair play, non avevo tutti i fatti chiari e in ordine e non intendevo causare danni. Continuerò a lavorare su me stessa andando avanti, dentro e fuori dal campo".