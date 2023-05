Internazionali di Roma, si parte con le pre-qualificazioni

ROMA - Parte ufficialmente, con le pre-qualificazioni, l'ottantesima edizione degli Internazionali d'Italia di tennis, in programma al Foro Italico. Da stamattina, fino al 5 maggio andranno in scena i tennistiche hanno superato la fase Open regionale. Ieri sono stati sorteggiati i tabelloni: due di singolare, uno maschile e uno femminile, a 32; e due di doppio, sempre maschile e femminile, a 14. Ciascuno dei quattro tornei mette in palio una wild card per le qualificazioni.