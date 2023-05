Problemi di salute mentale per Anisimova: "E' insopportabile giocare"

NEW YORK (Stati Uniti) - La giovane tennista statunitense Amanda Anisimova si ferma. Il rutilante mondo del tennis ha messo a dura prova la sua tenuta fisica e mentale, e per questo l’atleta americana si è imposta un periodo di riposo. La Anisimova si prenderà una pausa indefinita dal tennis per curare un burnout.

Le parole dell’americana

"Ho davvero lottato con la mia salute mentale e il mio esaurimento dall'estate del 2022 - scrive la tennista sul proprio profilo Instagram - è diventato insopportabile partecipare ai tornei di tennis. A questo punto, la mia priorità è il mio benessere mentale e prendermi una pausa per un po' di tempo. Ho lavorato più duramente che potevo per farcela". La Anisimova in carriera ha raggiunto le semifinali dell'Open di Francia ed è stata la più giovane tennista ad arrivare tra le migliori quattro in un torneo major dal 2006.