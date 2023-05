Crollo Djokovic, ora è a un bivio: dopo i flop rischia il numero 1

Oggi si svela il tabellone degli uomini

Alle 18.30 odierne invece sarà la volta degli uomini per un tabellone che, privo di Rafa Nadal e con il campione in carica Novak Djokovic reduce da due sconfitte consecutive in altrettanti secondi turni (Montecarlo e Banja Luka), potrebbe quest’anno aprirsi ad inattesi scenari. La stagione sul rosso ancora una volta si è dimostrata la più esigente, costringendo i protagonisti a limare un calendario che, quando stilato, non aveva tenuto conto di fatica, acciacchi e risultati raggiunti. Nonostante l’antipatia mai nascosta nei confronti di questa superficie, Daniil Medvedev, giocatore che prima del via di questo swing aveva collezionato più partite sul circuito (32), ha giocato solo sei incontri nei due eventi sin qui disputati, rimediando in entrambi i casi - Montecarlo e Madrid - due eliminazioni agli ottavi. Un bilancio identico a quello di Jannik Sinner. Semifinalista a Indian Wells e finalista a Miami. Il n.1 italiano a Montecarlo ha confermato il suo eccellente stato di forma perdendo in semifinale contro Rune, salvo poi pagar pegno alle fatiche accumulate in quel di Barcellona, dove è stato costretto al forfait alla vigilia del derby contro Lorenzo Musetti dando appuntamento al prossimo anno anche per il Masters 1000 della Caja Magica madrilena.

Il fattore Alcaraz

Partite nelle gambe le hanno messe invece gli altri pretendenti al titolo. Tsitsipas, Rublev, Rune: protagonisti cui non è mancato l’acuto ma che non sono riusciti a dar prova di continuità. L’unico a farlo è stato Carlos Alcaraz, capace di confermarsi campione sia a Barcellona che a Madrid, e giunto - in virtù di quei successi - a soli cinque punti dal leader mondiale Novak Djokovic. L’anno scorso Carlitos preferì saltare Roma per concentrarsi sul suo primo assalto a un Grand Slam e, nonostante figuri come testa di serie n.2 nella entry list del torneo, non è detto che anche quest’anno il murciano non decida di sfruttare questa finestra per ricaricarsi in vista dell’ultimo sprint. Che ci sia o meno, quel che è certo è che la pressione stavolta sarà tutta sulle spalle di Djokovic. Prima del Roland Garros, suo obiettivo dichiarato da tempo, c’è un titolo da difendere al Foro Italico. Riuscirci sarebbe il miglior modo per rimettere in riga una concorrenza che in sua assenza ha cominciato a farsi sempre più rumorosa, e rimandare così a Parigi un rendez-vous finale tra la storia e il passaggio di consegne.