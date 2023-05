Bufera Bouchard: sfotte sui social una statua del Foro a Roma

ROMA - Ogni occasione è buona per far parlare di sé. E’ il caso della tennista canadese Eugenie Bouchard che appena arrivata al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia BNL si è subito fatta riconoscere. “Ciao a tutti, questo deve essere un genio!” ha commentato la tennista immortalando una delle statue dello Stadio Pietrangeli, probabilmente non di suo gusto.