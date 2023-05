"Mai più minigonne per le raccattapalle": polemica dopo la finale di Madrid

L'Atp Madrid si è chiuso con il trionfo di Carlos Alcaraz, che ha trionfato nel Masters 1000 spagnolo per il secondo anno consecutivo battendo Jan-Lennard Struff in finale. Si sta discutendo parecchio della partita dello spagnolo, non tanto per la sua prestazione ma per la polemica sulle raccattapalle, apparse per la prima volta in tutto il torneo con una gonna lunga invece della classica minigonna.