La Azarenka attacca Madrid: "Non posso parlare". Durissimo sfogo sui social

MADRID (SPAGNA) - Ancora caos al Masters 1000 di Madrid dopo le finali che hanno visto trionfare nel maschile il 25enne Carlos Alcaraz e la 25enne bielorussa Aryna Sabalenka. Entrambi al numero 2 dei rispettivi ranking e lanciati verso la vetta, i due hanno in comune anche la data di nascita: il 5 maggio così la direzione del torneo aveva deciso di omaggiare sia lo spagnolo che la bielorussa per i rispettivi compleanni, ma la differenza di trattamento tra i due (maxi-torta in campo per Alcaraz e dolce molto più piccolo negli spogliatoio per la bielorussa) aveva fatto scoppiare la polemica (come un 'caso' è diventato anche l'abbigliamento delle raccattapalle).