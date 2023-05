Internazionali di Roma, sorteggiato il calendario: le sfide degli azzurri

In attesa della chiusura delle qualificazioni, sono nove i tennisti azzurri che fanno parte del tabellone principale degli Internazionali d'Italia. A guidare il gruppo Sinner e Musetti, rispettivamente ottava e diciottesima testa di serie. La sfida più affascinante del primo turno è quella tra Fabio Fognini (n.130 del mondo) ed Andy Murray (n.42 ATP). Tra i due sarà la nona sfida. Negli otto precedenti ci sono quattro vittore per l'italiano e quattro per il britannico. Jannik Sinner è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic, campione in carica. Il 21enne di Sesto Pusteria entrerà in scena al secondo turno o con lo spagnolo Jaume Munar (n.75 ATP) o contro un qualificato.