Internazionali BNL, allenamento condiviso per Djokovic e Sinner!

ROMA - Per vederli giocare uno contro l’altro, il pubblico romano dovrebbe attendere le semifinali degli Internazionali d’Italia BNL, ma per vederli semplicemente palleggiare non servirà aspettare quasi due settimane. Jannik Sinner e Novak Djokovic avranno modo di condividere lo stesso campo per gli allenamenti odierni, e il popolo del Foro Italico già si mobilita.