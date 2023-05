L'ucraina Kalinina non saluta la russa Kudermetova: cosa è successo

ROMA - Più della partita in sé, vinta dall'ucraina Kalinina contro la russa Kudermetova in tre set con il punteggio di 5-7, 7-5, 2-6, è stato il gesto finale a rubare l'occhio. Non è sfuggito ai tifosi presenti al Foro Italico ed è diventato in poco tempo virale il mancato saluto della Kalinina alla sua avversaria alla fine della semifinale degli Internazionali d'Italia. Il motivo? Strettamente politico, con al centro la guerra Ucraina-Russia.