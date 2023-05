Berrettini salta il Roland Garros: l'annuncio sui social

ROMA - Un nuovo forfait per Matteo Berrettini , che dopo aver saltato per dei problemi fisici gli Internazionali d'Italia a Roma rinuncia anche al Roland Garros , slam in programma sulla terra rossa di Parigi .

Forfait a Parigi: l'annuncio di Berrettini

Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista romano sui social: "Sto facendo progressi nella riabilitazione per tornare in campo - ha scritto in una storia postata sul proprio profilo Instagram -. Non sarò pronto in tempo per Parigi, così il mio rientro nel touravverrà sull'erba di Stoccarda". Appuntamento in Germania dunque per Berrettini, che punta a tornare nell'Atp 250 in programma dal 12 al 18 giugno.